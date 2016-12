Zayn Malik e Gigi Hadid, prima foto insieme

Dopo settimane di rumors Zayn Malik e Gigi Hadid sono usciti alla scoperto . Su Instagram il cantante ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae avvinghiato alla top. Il bacio pubblico non c'è ancora stato, ma tra l'ex One Direction e l'angelo di Victoria's Secret la complicità è evidente. I fan della coppia per adesso devono accontentarsi di un innocuo scatto 'chick to chick', nell'attesa di un selfie labbra contro labbra.

La stampa scandalistica americana li dà già come una coppia a tutti gli effetti, svelando inoltre di come facciano fatica a contenere la passione in pubblico. Per Gigi si tratta del primo flirt importante, dopo la breve liaison con Joe Jonas. Molto diversa invece la situazione del teen-idol, che qualche mese fa ha mollato ad un passo dalle nozze la sua fidanzata storica Perrie Edwards, cantante delle Little Mix.