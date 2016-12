One Direction, Zayn Malik è single: è finita con Perrie Edwards

Dopo due anni di amore Zayn Malik ha rotto il fidanzamento con la cantante Perrie Edwards , per la gioia di tutte le sue ammiratrici. A confermarlo un portavoce dell'ex One Direction, che non ha però aggiunto ulteriori dettagli sul motivo della separazione. Dopo aver lasciato la band e aver debuttato da solista, adesso Zayn ha detto addio anche a Perrie, per iniziare una nuova fase della sua vita.

Zayn e la cantante delle Little Mix stavano insieme dal 2013 e la loro relazione non è mai stata vista di buon occhio dalle fan, che l'avevano accusata di essere stata la causa dell'allontanamento del 22enne dagli 1D.



Ma anche il mentore di "X Factor" Simon Cowell si era detto preoccupato per la loro liasion. Il discografico aveva infatti vietato a Malik di seguire la sua bella in tour, per paura che potesse distrarla e creare tensioni con le altri componenti.



Inoltre temeva che la presenza ingombrante del fidanzato potesse oscurarne la personalità, ostacolandone di fatto la carriera. E così la rottura è arrivata proprio al momento giusto, per non scontentare gli interessi di nessuno...