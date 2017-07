Vasco Rossi è arrivato al "Modena Park": "Il locale mi sembra pieno..."

Vasco Rossi è arrivato al Modena Park . In elicottero da Rimini, è atterrato a un paio di km ed è poi arrivato in macchina dal parco Ferrari ormai quasi colmo delle 220mila persone attese. "E' una grande festa - ha detto -. Oggi Modena è la capitale mondiale del rock. Questo è un concerto contro la paura e io sono qui per portare un po' di gioia. Sono molto eccitato", ha detto prima di rifugiarsi nei camerini.

Alle 18.30 erano 189mila gli spettatori di Modena Park entrati nell'area del concerto di Vasco Rossi al Parco Ferrari, dove la Protezione civile ha azionato gli speciali nebulizzatori ad acqua per rinfrescare il pubblico. La situazione della viabilità sia in ingresso che all'interno della città è ancora scorrevole, così come è il passaggio degli spettatori in uscita dalla stazione ferroviaria.