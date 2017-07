Vasco Rossi, aperti i cancelli: Modena Park 2017 è ufficialmente iniziato

In un primo momento la prefettura aveva annunciato di aver deciso l'apertura dei cancelli per le 5 di sabato mattina, ma poi l'orario è stato ulteriormente anticipato per agevolare il flusso della gente. Così molti hanno dormito direttamente sotto il palco che questa sera vedrà Vasco esibirsi di fronte alla più vasta folla pagante della storia della musica. Un record mondiale che infrange quello detenuto dagli A-Ah con la loro esibizione al Rock in Rio del 1991.

Nel centro storico la "Notte bianca di Vasco" - "Nel weekend - spiega il Comune di Modena -un'ordinanza concede l'autorizzazione d'apertura ai dehors e pubblici esercizi, bar, ristoranti, chioschi, pizzerie al taglio e simili durante l'intera giornata e tutta la notte, fino al giorno successivo al concerto". In piazza Grande e piazza Roma è iniziato l'allestimento dei grandi schermi che trasmetteranno in diretta il concerto al parco Ferrari per i 40 anni di palco della rockstar modenese. Nelle piazze le modalità di accesso e svolgimento saranno all'insegna dei recenti dispositivi per la sicurezza.



Il primo della fila, in tenda da un mese - Si chiama Steve, ha 27 anni ed è neolaureato in giurisprudenza. Si fregia del titolo di fan n.1, il primo ad essere arrivato a Modena un mese fa. "Sono qui dal 29 maggio - racconta orgoglioso, dal suo accampamento all'inizio della fila di uno degli 8 cancelli principali d'ingresso -, non erano neanche ancora iniziati i lavori per montare il palco. E non c'era nessuno. Solo io!".