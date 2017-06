Vasco Rossi, sale la febbre per Modena Park 2017: anteprima per i fan

Un palco monumentale, alto come un palazzo di otto piani e largo 130 metri. E poi oltre 1.500 metri quadri di schermi in movimento. Uno centrale di 18 metri per 15 più altri quattro (due per parte) di 15 metri per 9. E' una scenografia da fantascienza quella di " Modena Park 2017 ", il concerto evento di Vasco Rossi , in programma sabato. Intanto 10mila fan e 500 residenti della zona hanno potuto assistere alla prova generale effettuata giovedì sera.

Un impianto imponente che ha fatto sì che molti nella zona potessero gustarsi in anteprima il soundcheck anche senza essere al parco Ferrari. Due gru da 400 tonnellate ciascuna tengono sollevato l'impianto audio. Sono state appese 29 torri "di ritardo" di due tonnellate l'una, stabilizzate con 6 tonnellate di zavorra di cemento per una. Quindi, complessivamente, 174 tonnellate. L'obiettivo è consentire l'ascolto uguale in ogni punto del parco, da cinque metri come da 300.



Tra le 26 telecamere che riprenderanno l'evento spunta anche una cinepresa del 1977, scelta per simboleggiare i 40 anni di carriera del Blasco. Tra 270 e 300 le persone dello staff operativo per i lavori sul posto, con la collaborazione di almeno altri 120 addetti che hanno cominciato a lavorare da fine maggio. Installati 2100 punti luce, 140 laser, 1 megawatt di assorbimento elettrico (sufficiente ad illuminare un intero paesino). Ci sono poi 2 chilometri e 320 metri di transenne per circoscrivere i tre pit e il fronte del palco.



Ancora: oltre 5000 metri quadrati di tende per ristorazione e merchandising. Oltre 60 containers adibiti a uffici e camerini nel backstage. Sono 4 i megaschermi sparsi per il parco. Mille tra bagni chimici e docce. Attesti, in tutto, 900 pullman per il concerto di sabato.



Vasco dal palco: "Questo è una festa contro la paura" - "Questa è una festa contro la paura, non cambieremo le nostre abitudini. Il nemico è la paura e noi non abbiamo paura". Lo ha detto Vasco Rossi durante il soundcheck del "Modena Park". Frasi accolte da un lungo applauso sia degli oltre 10mila spettatori presenti alle "prove generali" che dai fan assiepati nelle strade immediatamente a ridosso del parco Ferrari a Modena. Il soundcheck è stato un vero e proprio concerto, iniziato alle 21 e finito dopo mezzanotte.