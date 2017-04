Valeria Golino: "Sono sola, dopo Riccardo Scamarcio è stata dura"

Parla per la prima volta della fine della storia d'amore con Riccardo Scamarcio. Valeria Golino confidando il lato più intimo di sé al settimanale "Grazia", che le dedica la copertina. "Il lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, è innegabile. Ma sul piano sentimentale è stata dura: mi sono separata da Riccardo e ora sto imparando a stare da sola. Non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo", racconta.