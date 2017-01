Riccardo Scamarcio, a cena con Martina

Pizzicati insieme, Riccardo Scamarcio e Martina , figlia della sua agente Patrizia Cafiero, trascorrono una serata in un lussuoso ristorante milanese. Dopo la rottura con Valeria Golino, il bell'attore tenebroso era già stato avvistato con la ragazza in occasione di un'uscita serale, ma secondo il racconto de Il Messaggero, Riccardo avrebbe detto ai paparazzi presenti che si trattava solamente di un appuntamento di lavoro.

Questa volta è Novella 2000 a immortalare Riccardo e Martina seduti al tavolo l'uno di fronte all'altra. Lui parla e lei lo ascolta attenta. Poi i due si spostano fuori dal locale dove l'attore pugliese si accende una sigaretta e torna a parlare gesticolando. Nonostante tra loro sembra esserci una certa confidenza, al momento nessuna donna ha preso il posto della collega Valeria Golino con cui è apparso in pubblico per l'ultima volta in occasione del Festival di Cannes lo scorso maggio.



A quanto pare Scamarcio in questo momento si è tuffato a capofitto nel lavoro che lo porta spesso all'estero. Tra Natale e l'inizio del 2017 è al cinema con tre pellicole: da La cena di Natale con Laura Chiatti alla produzione USA John Wick: Chapter 2, al francese Dalida. Inoltre sta ultimando Dèi, il lungometraggio di cui è produttore con Buena Onda, società che ha fondato con la sua ex.