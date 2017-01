Valeria Golino dopo Riccardo Scamarcio bacia Fabio

A un anno dalla fine della sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio, Valeria Golino esce allo scoperto con un nuovo fidanzato. Il settimanale Chi in edicola a partire da mercoledì 1 febbraio – e Tgcom24 in anteprima esclusiva – mostra le immagini dell'attrice mentre bacia Fabio Palombi, più giovane della Golino di 23 anni.

A quasi un anno di distanza dalla fine della sua lunga storia d'amore con Riccardo, Valeria scambia baci e carezze alla Casa di Cinema di Villa Borghese con il nuovo fidanzato, laureato in giurisprudenza ed esperto di Diritto d'autore e vicepresidente dell'Associazione Giovani per Roma. Alto, con la barba e non molto differente da Scamarcio, Fabio come Riccardo è molto più giovane della Golino.