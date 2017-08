11 luglio 2017 10:25 U2, comincia il tour europeo: grande attesa per le date di Roma La band irlandese sarà allo Stadio Olimpico della Capitale il 15 e il 16 luglio per celebrare lo storico album "The Joshua Tree"

Dopo la prima parte del "Joshua Tree Tour 2017" - ambientata interamente in America, con venti concerti sold out - gli U2 portano in Europa quello che è il tour più acclamato dell'anno, con oltre 2,4 milioni di biglietti venduti al mondo. La band irlandese si esibirà anche in Italia, in due date allo Stadio Olimpico di Roma (il 15 e 16 luglio).

Il "Joshua Tree Tour 2017" - che ha già riscosso notevole successo in Nord e Sud America, in Gran Bretagna e in Messico - ha preso il via il 12 maggio al BC Place di Vancouver e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il 14 maggio al CenturyLinnk Field di Seattle. In Europa ha già debuttato l'8 luglio a Londra, e - oltre a Roma - farà tappa anche a Berlino, Barcellona, Dublino, Parigi, Amsterdam e Bruxelles.

Il tour - la cui scaletta è in parte dedicata alla celebrazione del loro disco del 1987, "The Joshua Tree" - farà successivamente ritorno negli Stati Uniti il 3 settembre. Lo special guest delle nuove date nordamericane sarà Beck, mentre in Messico e Sud America gli show saranno aperti da Noel Gallagher's High Flying Birds, capitanati dall'ex-Oasis (come del resto in Europa).