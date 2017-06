U2, il bassista Clayton: "Senza i miei compagni sarei ancora nell'alcolismo"

28 giugno 2017 14:14 U2, il bassista Clayton: "Senza i miei compagni sarei ancora nellʼalcolismo" Il musicista ha ringraziato anche i chitarristi Eric Clapton, che lo ha esortato a cambiare vita dopo due folli nottate, e Pete Townshend (The Who), per il supporto durante il periodo di riabilitazione

Il bassista degli U2, Adam Clayton, ammette che sarebbe ancora invischiato nell'alcolismo se non ci fosse stato il supporto dei compagni di band, nonché dei chitarristi Eric Clapton e Pete Townshend (The Who). Il 26 giugno 2017, a New York - durante il ritiro del premio della MusiCares Foundation, che si occupa del recupero di artisti dipendenti da alcol o droghe - il musicista ha infatti pubblicamente ringraziato i suoi colleghi per l'aiuto: "Provo enorme gratitudine per la loro amicizia e comprensione: sono stato fortunato".

Clayton - ricordando Bono, The Edge e Larry Mullen Jr. - ha poi continuato: "Avevamo fatto un patto. Nella nostra band nessuno sarebbe stato lasciato indietro: o ce la faremo tutti, o non ce la farà nessuno. Vi ringrazio per aver mantenuto la promessa, permettendomi di rimanere all'interno degli U2". I tre, infatti, lo hanno "aiutato prima e dopo il mio ricovero: di questo sarò sempre grato". E' stato soprattutto Eric Clapton, tuttavia, a fargli capire di dover smettere con l'alcol, consigliandogli un centro di riabilitazione: "Dopo due nottate assai distruttive, mi ha detto chiaramente che era giunto il momento di cambiare vita, e che non me ne sarei pentito".

Pete Townshend, invece, ha raggiunto Clayton durante il periodo di riabilitazione, per confortarlo e infondergli fiducia: "Mentre seguivo questo programma di cinque settimane mi è venuto a trovare, e mi ha spinto a non mollare e a continuare a curarmi, dicendomi che potevo farcela". Alla fine della commovente dedica ai suoi colleghi, il resto degli U2 ha raggiunto sul palco il bassista per suonare assieme tre loro successi: Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, I Will Follow e Vertigo.