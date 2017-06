U2, "The Joshua Tree" torna a nuova vita a 30 anni dall'uscita

Nell’edizione deluxe ci saranno inoltre remix di Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite e Flood e un libro di 84 pagine con foto inedite scattate da The Edge durante la sessione fotografica del 1986 nel Mojave Desert.



Pubblicato il 9 marzo 1987, "The Joshua Tree" conteneva le hit "With Or Without You", "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" e "Where The Streets Have No Name". Brani che catapultarono l'album al primo posto tanto in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, vendendo 25 milioni di copie in tutto il mondo.



A certificare il nuovo status di superdivi del gruppo "Time Magazine" dedicò agli U2 la copertina del numero di aprile del 1987 proclamandoli "Rock’s Hottest Ticket". Tra i momenti indimenticabili legati a quel disco ci fu la registrazione del video di "Where The Streets Have No Name" sul tetto di un negozio di Los Angeles che paralizzò il traffico della città californiana e fruttò alla band un Brit Award e 2 Grammy Award (tra cui album dell’anno), i primi dei 22 ricevuti in carriera.