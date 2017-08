U2 a Roma, fan in delirio

Entusiasmo alle stelle a Roma per la due giorni degli U2. La band irlandese esaurisce le due date italiane del tour mondiale “The Joshua Tree tour”, organizzato per festeggiare i 30 anni dell'omonimo disco di Bono e compagni, iniziato a maggio in Nord America da Vancouver e sbarcato ad inizio luglio in Europa. Previsti circa 150mila fan equamente divisi nei due concerti allo Stadio Olimpico.