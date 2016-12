Cannes 2014, Asia Argento e Gabriel Garko superstar

18:35 - Asia Argento in veste di regista ha presentato a Cannes il suo film "Incompresa", in gara nella sezione Un Certain Regard. Con l'attrice e regista c'erano Charlotte Gainsourg e Gabriel Garko. Protagonista è Aria (Giulia Salerno) di nove anni, divisa tra due genitori che non si capiscono più e vedono solo il proprio egoismo.

Inoltre le due sorelle maggiori si disinteressano ad Aria. Un'amica del cuore a un certo punto la lascerà pure sola. Rimarrebbe solo un gatto a farle compagnia ma la bambina sceglie una soluzione molto più radicale.



"Non è autoanalisi né un film terapeutico, come diceva Fellini 'ogni opera d'arte è autobiografica'. Ho fatto questo film - spiega Asia Argento - forse solo perché mi avvicino ai 40 anni. Tutto comunque è partito dall'immagine di una bambina che viene cacciata dai genitori e si ritrova al quartiere Prati di Roma con una valigia e non sa dove andare. Credo sia una storia universale. Un film che racconta la famiglia in modo diverso da quello che in genere si fa in Italia".



Dopo Cannes Asia sembra avere le idee chiare: "Essere attrice mi ha dato tanta soddisfazione. Non ero un'attrice che stava nella roulotte, ma una che si dava da fare. Detto questo, non penso di essere brava e spero così di non farlo più. E poi da ragazzina il mio sogno era fare la scrittrice".