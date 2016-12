Cannes 2014, ecco l'America violenta di Ryan Gosling

09:03 - Accoglienza tiepida a Cannes per "Lost River" passato a Un Certain Regard. E' il debutto da regista di Ryan Gosling che ha raccontato una provincia americana cupa con case sono fatiscenti e strane persone che cercano di sopravvivere in un mondo che si è fatto ostile. L'attore canadese, figlio di mormoni osservanti, sta lavorando già ad una commedia e confessa di essere influenzato soprattutto "dal cinema degli 80 e dei primi 90".