Cannes 2014, Justin Bieber a torso nudo

17:41 - Non solo divi e dive di Hollywood sul red carpet di Cannes 2014. A scaldare l'atmosfera ci ha pensato, a sorpresa, anche Justin Bieber. La popstar è apparsa sulla Croisette con enormi pantaloncini arancioni e a torso nudo. Si sa che Justin appena può mostra il suo fisico asciutto e di certo questa è una provoazione dal momento che a Cannes la temperatura è mite e non fa certo caldo. Obbiettivo raggiunto: i paparazzi sono impazziti per lui.