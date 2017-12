27 novembre 2017 09:31 Sergio Sylvestre: "Ecco le mie canzoni di Natale per sorridere anche quando hai la tristezza nel cuore" Eʼ uscito "Big Christmas", lʼalbum di Natale del cantante vincitore di "Amici" nel 2016. Tgcom24 lo ha incontrato

Un Natale davvero grande. E' quello di Sergio Sylvestre, che ha deciso di presentare le proprie versioni di alcuni dei più noti classici natalizi in "Big Christmas". "Let It Snow", "White Christmas", "Santa Claus Is Coming To Town" ma anche gospel come "Oh Happy Day" e una versione di "Halleluja". "Sono brani a cui sono legati da tante emozioni personali - dice a Tgcom24 -. In questo disco ho espresso la mia anima più profonda".

Sergio Sylvestre ha deciso di chiudere in modo al tempo stesso tradizionale e originale un anno per lui importante sotto vari aspetti. Iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione del suo primo album eponimo, proseguito con una serie di concerti e l'uscita qualche settimana fa di "Big Boy", la sua autobiografia. Un'autobiografia dettata anche dall'episodio che ha marcato in maniera indelebile la sua vita e questo 2017, ovvero la scomparsa improvvisa di suo padre, a maggio. "La sua morte è qualcosa che mi ha toccato profondamente -, e volevo fare qualcosa che ricordasse i tempi della mia infanzia. Per me stesso e anche per i ragazzi che mi seguono. Questo è il mio primo Natale senza di lui ma non posso dimenticare quello che diceva sempre: sii felice, sorridi".



In genere l'album natalizio è una cosa che si fa a un punto avanzato della carriera. Come mai questa scelta?

Volevo fare una cosa divertente, molto all'americana. Mi piace l'idea di confrontarmi con questi pezzi che sono classici. E' una cosa diversa da tutte quelle che ho fatto fin'ora ma appartieme molto al mio background musicale. Credo che in questo disco ci siano dodici gioielli che possono colpire le persone.



Come le hai scelte?

Ognuna ha un suo motivo preciso. Per esempio "The Christmas Song" era cantata da Nat King Cole che io ho sempre ammirato perché ha dovuto affrontare il razzismo e la segregazione razziale nella sua epoca. La sua voce mi colpisce moltissimo e ho voluto provare a fare una cosa del genere. Ma ci sono anche pezzi più divertenti, come "Oh Happy Day", un gospel che cantavo sempre da bambino in chiesa, perché in famiglia siamo molto credenti. E poi c'è "Halleluja", che credo sia uno dei punti di forza del disco: un arrangiamento stupendo con un testo emozionante. Quella canzone contiene quello che per me è una sorta di urlo di felicità di vivere.