Prince, farmaci oppiacei nascosti ovunque a Paisley Park

Erano nascosti in buste delle lettere e persino nei sacchetti da frigorifero. Antidolorifici oppiacei ovunque in casa di Prince. Nuovi documenti resi noti dalle autorità del Minnesota accendono i riflettori sulla morte del musicista, scomparso il 21 aprile dello scorso anno a 57 anni. Una vera e propria overdose di farmaci, che come ha confermato l'autopsia, causarono il decesso della star.