Prince, l'ex moglie: "Non ha mai superato la morte prematura del figlio"

In un'intervista a "People", Mayte Garcia, ex moglie di Prince, ha rivelato il trauma subito dalla coppia dopo la scomparsa prematura nel 1996, a soli sei giorni, del loro bimbo, Amiir. "Non penso che l'abbia mai superata. - dice la donna sposata con l'artista dal 1996 al 1999 - Non credo che nessuno possa riuscirci. Io non ci sono riuscita". Il bimbo nacque con la sindrome di Pfeiffer, malattia genetica rara che causa la fusione prematura delle ossa del cranio.