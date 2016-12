Prince, è ufficiale: Paisley Park diventa un museo visitabile

Quando Prince era in vita, aveva il desiderio di trasformare la sua residenza faraonica di Paisley Park in Minnesota in un museo. Ora la notizia è ufficiale: la proprietà di oltre 6000 mq diventerà dal 6 ottobre un luogo aperto al pubblico, per tour guidati che si addentrano nel mondo dell'artista. Si potrà vedere lo studio in cui incideva, la sala concerti e una serie di memorabilia e cimeli che lo riguardano. I biglietti sono in vendita da venerdì 26 agosto.