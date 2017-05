Postepay Sound Rock In Roma, sul palco dai Red Hot a Marilyn Manson

Dal 23 giugno al 2 agosto negli spazi dell’ Ippodromo delle Capannelle andrà in scena la nona edizione per PostePay Sound Rock in Roma . Un cast sontuoso in un cartellone che aprirà sulle note di Damian Marley , per proseguire con i live di Red Hot Chili Peppers, Lauryn Hill , The XX , Marilyn Manson , Kasabian , Phoenix , e gli italiani Samuel, J-Ax e Fedez , Daniele Silvestri , Afterhours, Brunori Sas e Mannarino .

Tra gli altri protagonisti Alter Bridge, Afterhours, Marra/Guè, il triplice evento The Offspring + Pennywise + Millencolin; e la data-evento con Mannarino che durerà dal pomeriggio alla notte con ospiti L’Orchestraccia, Rogê, Lavinia Mancusi e Batuqueiros di Roma.



Un evento non solo musicale ma anche solidale e social. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Daniele Frongia ha dichiarato "in accordo con gli organizzatori del Postepay Sound Rock In Roma, si è inteso programmare dei momenti dedicati alle persone con disabilità e ai giovani delle case famiglia, che pur amando la musica, spesso non possono permettersi di partecipare alle esibizioni. Per questo motivo si è deciso, tutti insieme, di mettere a disposizione 150 ingressi omaggio per le persone diversamente abili, per i giovani delle case famiglia e per i loro accompagnatori. I biglietti sono per i concerti di J-Ax & Fedez, Daniele Silvestri, Samuel e Mannarino".