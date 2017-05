Magnolia, musica ed eventi interstellari per l'estate 2017

"Quest’anno abbiamo voluto scegliere il tema dei viaggi spaziali; uno spunto fantascientifico che esplora l’attualità e che conferma Magnolia come un luogo di socialità e accoglienza per tutti - ha dichiarato il presidente Nicholas Tozzo - Spazio alla musica ma anche al cibo, al cinema e alle esibizioni, senza dimenticare il nostro impegno in donazioni e raccolta fondi per progetti umanitari".



Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con "Mi Ami" (25-27 maggio), che propone il meglio della musica italiana. In cartellone anche l'Astro Festival (24 giugno) con Moderat e Gold Panda, mentre gli amanti della musica più estrema troveranno pane per i loro denti con "In Fest" (13-14 giugno) e "Solomacello Fest" (21 giugno). Dedicati agli artisti indipendenti invece il "Fresh Touch Festival" (15 luglio) e "Unaltrofetival" (4-6 giugno).



Non mancheranno poi gli ospiti internazionali tra cui Jon Hopkins (9 giugno), Alborosie (26 agosto), Foals (19 luglio), Soley (5 luglio), Trentemøller (26 luglio), Rhye (11 luglio), Sugarhill Gang (25 giugno) e Infected Mushrooms (10 giugno).



Non solo musica al Magnolia, che accende l'estate con eventi speciali come "All you can Street Festival" (17-18 giugno) dedicato all'arte e alla gastronomia street, "Lo strano caso del cinema al Magnolia" con i migliori documentari legati alla musica, al cinema e alle altre arti, "La domenica elettronica" con musica tutta da ballare, pic-nic e vari espositori, mentre il sarà dedicato alla scoperta del mondo vegano con "Viva Las Vegan" (27 agosto). E per gli sportivi appuntamento il 2 luglio con la "Magnolia Run", corsa di 6 km attorno l'Idroscalo.