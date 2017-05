Rolling Stones, la band a Lucca per un'unica data italiana

Un ricco tour europeo con tappa in Italia, per un'unica imperdibile data: il 23 settembre. I Rolling Stones tornano in pompa magna e al gran completo con "Stones - No Filter", 13 concerti per 12 città (due date a Parigi). Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts, la band di eterni ragazzacci del rock, saranno gli ospiti d'onore al Lucca Summer Festival per uno show che si terrà in una location mai utilizzata prima, fuori dalle Mure Storiche della città.