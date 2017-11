Paz De La Huerta: "Weinstein mi stuprò due volte". Il produttore rischia l'arresto

Il reato infatti non sarebbe prescritto e il detective Nicholas DiGaudio del dipartimento di polizia di New York, che si sta occupando del caso Weinstein, sostiene che la testimonianza dell'attrice, unita a quella di altre donne, sarebbe sufficiente per procedere all'arresto del produttore. Che però continua a negare qualsiasi accusa.



Gli episodi in questione, come riporta "Vanity Fair", sarebbero avvenuti nell'autunno del 2010. E non si tratterebbe di molestie ma in questi caso di veri e propri stupri. La De La Huerta, che proprio in seguito alla crisi in cui entrò dopo queste vicende venne licenziata dalla HBO, raccontò tutto già nel 2014 a una giornalista, che registrò la conversazione ma poi non la pubblico su richiesta della stessa attrice. Ora quella registrazione è finita nelle mani della polizia. E per Weinstein i guai sono sempre più grossi.