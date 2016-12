Nikolaus Harnoncourt, addio al famoso direttore d'orchestra austriaco

Nikolaus Harnoncourt , famoso direttore d'orchestra austriaco, considerato il "padre" della rinascita della musica barocca, è morto sabato 5 marzo, a Vienna, all'età di 86 anni. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato: "Ha esalato il suo ultimo respiro nella pace della cerchia familiare", si legge nella nota. A dicembre, Harnoncourt si era ritirato dalle scene concertistiche per problemi di salute.

"Il 5 marzo del 2016 Nikolaus Harnoncourt è morto serenamente circondato dalla sua famiglia", afferma la moglie, Alice Harnoncourt, in una nota riportata da Apa. "Il dolore e la gratitudine sono grandi. È stata una relazione meravigliosa", ha aggiunto.



Il direttore della Musikverein di Vienna di cui il maestro era membro onorario, Thomas Angyan, ha espresso la costernazione del mondo della musica: "Un'era è giunta alla fine", ha affermato. E poi ha proseguito: "Mai mi sarei aspettato che fra il suo ritiro dal mondo dei concerti e la sua morte ci sarebbe stato un periodo così breve".



Nato a Berlino nel 1929 ma austriaco d'adozione, Nikolaus Harnoncourt trascorse l'infanzia nella città austriaca di Graz. Fu violoncellista della Sinfonica di Vienna e professore di Interpretazione al Mozarteum di Salisburgo. Cominciò a Zurigo il suo successo nel mondo dell'opera, e ad Amsterdam quello nella musica classica. Come direttore, sia nello scenario operistico che nel campo concertistico, lavorò con le principali orchestre e i principali solisti europei. Era considerato una delle più eminenti autorità nello studio e nell'esecuzione della musica antica. Ultimo dei "grandi" direttori dello scorso secolo.



Esecuzioni leggendarie - Tra le sue esecuzioni più stupefacenti non possono non essere citate almeno il Requem di Mozart nella prima esecuzione filologica incisa, l'integrale delle sinfonie di Beethoven tutte con strumenti d'epoca, così come la scelta filologicamente estrema della sua prima esecuzione della Passione secondo Matteo di J.S.Bach, incisa poi altre due volte nel corso della carriera; le sinfonie di Haydn anc'esse "rivitalizzate" dalla vibrante raffinatezza esecutiva raggiunta da Harnoncourt con la "sua" orchestra, il Concentus Musicus Wien.