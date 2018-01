Neil Diamond, annuncio shock: "Ho il Parkinson, non farò più concerti"

Diamond, che compie 77 anni il 24 gennaio, ha scritto sui social: "Ho intenzione di rimanere attivo nella scrittura, nella registrazione e in altri progetti per molto tempo a venire. Il mio ringraziamento va al mio fedele e devoto pubblico in giro per tutto il mondo. I miei fans avranno sempre il mio apprezzamento per tutto il sostegno e incoraggiamento che mi hanno dato. Questa cavalcata è stata ‘so good, so good, so good’ grazie a voi".



L'artista ha venduto in tutto il mondo oltre 130 milioni di dischi e in occasione della 60esima edizione dei Grammy Awards (domenica 28 gennaio) riceverà il premio alla carriera.