Michael Bublé, il figlio Noah sta guarendo dal cancro

selfie con bebeʼ Michael Bublè papà bis

Michael Bublè e Luisana Lopilato hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram l'arrivo di Elias, il loro secondogenito. Il cantante canadese ha pubblicato uno scatto in cui appariva felice in ospedale insieme alla moglie, la modella argentina 28enne e al neonato, avvolto nella sua copertina. "And then there were...