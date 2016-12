Mi Ami 2016, connubio tra musica e amore: all'Idroscalo anche le nozze rock'n'roll

Musica e amore. Note e baci. Torna, per la dodicesima edizione, il Mi Ami Festival, che andrà in scena il 27 e 28 maggio al Circolo Magnolia all'Idroscalo di Milano. Come sempre un weekend dedicato alla musica, all'arte, ai fumetti e a molto altro. Tre palchi con 50 artisti in cartellone. E per chi vorrà ci si potrà sposare in una cappella allestita per delle nozze davvero rock'n'roll.

D'altro canto il tema scelto per l'immagine di quest'anno è "matrimonio a Las Vegas" mentre l'hashtag di questa edizione sarà #silovoglio.



Le parole d'ordine per lo spettacolo che andrà in scena sui tre palchi (Sandro Pertini, Rizla Stage e Waxman Brothers Backyard) sono invece "Bellezza e Freschezza". Tra gli artisti protagonisti ci saranno I Cani, Calcutta, Cosmo, Iosonouncane, i Selton, i Ministri e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Eventi di caratura internazionale anche per le serate di dj set, con Crookers e SBCR (ovvero Sir Bob Cornelius Rifo, noto anche come The Bloody Beetroots).



Particolarmente interessante e nutrita la parte dedicate alle arti visuali e al fumetto. Il Mi Fai, vero spin off del Festival, sarà un viaggio inedito alla scoperta delle più interessanti sfaccettature nel panorama italiano dell'illustrazione/fumetto/arte. Tra i protagonist Francesca Protopapa alias Pistrice, Pietro Scarnera, Dr. Pira, Cristina Amodeo, Alice Milani, Isabella Nazzarri, Turbosafary, Johnny Cobalto e Sergio Ponchione, reporter fumettista del Mi Ami.



PER INFORMAZIONI E IL PROGRAMMA COMPLETO

www.miamifestival.it/2016