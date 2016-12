Meg Ryan (come la conoscevamo) non esiste più: stravolta dai ritocchini

Troppo botox per Meg Ryan, riapparsa in pubblico, dopo 14 mesi passati lontano dai riflettori. La star di "C'è post@ per te" e "City of Angels" si è presentata alla settimana della moda di Parigi magrissima e irriconoscibile: volto tirato e zigomi gonfi, l'attrice, che non ha ancora compiuto 54 anni, è trasformata dalla chirurgia. Del viso acqua e sapone che l'aveva resa famosa nei primi anni di carriera non resta molto.