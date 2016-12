Melanie Griffith, struccata è irriconoscibile

12:20 - Struccata, capelli arruffati e leggings eccentrici per l'attrice Melanie Griffith che, parcheggiato il suo macchinone, si dirige in palestra per rimettersi in forma. L'ex moglie di Antonio Banderas, dal quale si è separata un anno fa per divergenze inconciliabili, appare un po' trascurata.

Impeccabile sul red carpet con l'immancabile rossetto rosso fuoco e decisamente sotto tono a riflettori spenti. La diva hollywoodiana, di casa a Los Angeles, viene pizzicata dai flash poco prima di mettersi agli attrezzi. Leggermente appesantita sul giro vita cammina con piglio deciso "sfoggiando" una chioma da leonessa appena disciplinata da un mollettone in plastica. Il viso struccato è segnato dal tempo... e forse anche da un piccolo "incidente": sul naso e sullo zigomo si intravedono delle macchie rosse molto simili a dei lividi che cerca di nascondere indossando dei grandi occhiali da sole. Calzini bianchi sotto i legging multicolor non passano inosservati. Viene da pensare che l'attrice non si sia ancora ripresa dalla fine del suo matrimonio durato 18 anni con il bell'attore spagnolo