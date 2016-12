Mickey Rourke, l'ex sex symbol disperato e in lacrime per la strada

11:26 - Periodo nero per l'ex bello e impossibile Mickey Rourke. L'attore che fece impazzire le donne in "9 settimane e mezzo" è stato infatti pizzicato in giro per le strade di Hollywood con un look trasandato e le lacrime agli occhi. Il sex appeal è ormai un lontano ricordo per Rourke, che cede sotto il peso della sua crisi personale e si accovaccia sul marciapiede, con lo sguardo spento e la sigaretta stretta tra le labbra.

Per fortuna Mickey può contare sulla bellissima Anastassija, modella 29enne russa al suo fianco ormai da sei anni. La ragazza si avvicina a lui e cerca di consolarlo, prima con una mano sul braccio e poi con un abbraccio affettuoso. "Un dono del cielo", come la definisce lo stesso Rourke, che speriamo riesca a riportarlo in fretta sulla retta via.