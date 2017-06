Marc Anthony, l'ex di JLo flirta con Raffaella Modugno?

Al suo fascino latino le donne non sanno resistere. E lui, Marc Anthony , cantante "salsero" americano di origini portoricane, ex marito di Jennifer Lopez, non disdegna. La sua ultima fiamma sembrerebbe essere la modella italiana Raffaella Modugno, con cui si è fatto immortalare in una posa compromettente per uno scatto pubblicato in questi giorni su Instagram.

"Making memories. Happy Memorial Day weekend. Wishing you the best", scrive il cantante: "Creando ricordi. Buon Giorno della Memoria. Vi auguro ogni bene".



Dongiovanni incallito Marc Anthony è stato sposato ben tre volte. Dal 2000 al 2004 con la modella e attrice Dayanara Torres, dalla quale ha avuto due figli. Dal 2008 al 2011 con Jennifer Lopez con la quale è diventato padre di due gemelli. Infine nel 2014 quando ha sposato la modella Shannon de Lima, dalla quale ha da poco divorziato. La vita sentimentale a quanto pare, sembra avere un ruolo molto importante per lui e così tra una moglie e l'altra ecco fiorire flirt su flirt con bellezze da capogiro.



L'ultima sarebbe proprio la bellissima Raffaella Modugno, provocante e sensuale modella made in Italy, che con le sue curve bollenti ha fatto recentemente impazzire con i suoi scatti senza veli sul calendario di For Men Magazine. Per Marc sempre e solo il meglio. Anche se molti suoi fan non sono d'accordo. Nessuna donna può eguagliare la bellezza prorompente di Jennifer Lopez.