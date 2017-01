For Men, il calendario hot del 2017 è di Raffaella Modugno

Ex giocatrice di basket in serie B, la Modugno sfoggia curve al cardiopalmo in questo calendario bollente: "Raffaella è stata una scelta quasi obbligata - afferma il direttore di For Men, Andrea Biavardi - L'avevamo vista nel suo splendore a Pechino Express nella categoria Naturali. E in effetti abbiamo scoperto che le sue generose forme sono davvero naturali, figlie della meravigliosa Italia del Sud. Bella, naturale, formosa e mora: è un calendario straordinario che lascerà tutti a bocca aperta".



Raffaella ha partecipato per due volte al concorso di Miss Italia, prima nel 2007 e poi nel 2011, anno in cui è stata squalificata per una polemica su alcune immagini di nudo non consentite dal regolamento. Questo incidente di percorso non ha arrestato la sua carriera da modella. Apprezzata in tv e sul social non resta che "sfogliarla" in tutto il 2017. Ecco un piccolo assaggio...