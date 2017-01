Raffaella Modugno: "Spogliarmi è il mio vizietto"

Non è la prima volta che si spoglia, anzi le foto osé a Raffaella Modugno sono costate l'eliminazione dal concorso di Miss Italia. Ma la ventottenne campana, reduce dalla partecipazione in tv a "Pechino Express", come racconta a Tgcom24 ha un vero e proprio "vizietto". Ed eccola infatti in una esplosione di sensualità e naturalmente senza veli per il calendario di For Men scattato da Federico Canzi.

Come è stato posare per il calendario?

Non è il mio primo calendario, ma lo ritengo quello più importante. Pensavo di aver chiuso il capitolo calendari e invece eccomi di nuovo qui. Ho accettato dopo averne parlato con papà, che mi ha detto 'figlia mia ma fallo, non hai niente da nascondere, sei tutta naturale'.... Sono stata io a scegliere le foto, a decidere quelle in cui più mi rispecchiavo e vedevo.

Quindi possiamo dire che ti manda papà?

Papà non l'ha visto, mi ha detto 'fallo ma non lo portare a casa'.

Per delle foto osé in passato sei stata esclusa da Miss Italia...

Non ho imparato la lezione. E' un vizietto (ride, ndr)... La verità è che ho capito che tanti mali non vengono per nuocere, sono stata squalificata ma poi tutti hanno avuto modo di conoscermi, mi è servita quella pubblicità. Se avessi vinto il concorso o fossi arrivata seconda forse non sarei qui adesso.

Come seduci?

Sono semplicemente me stessa, senza strategia, sono normalissima, spiritosa...

Sei da poco single, c'entra col calendario? Come deve essere il tuo fidanzato?

E' vero sono di nuovo single, ci sono stati problemi normali, come capita nelle coppie ma il calendario non c'entra. Il mio uomo lo vedo intraprendente e ambizioso.

Hai giocato a basket anche in serie B, sei una sportiva, come ti tieni in forma?

Sono diventata pigrissima ora. Vivo di rendita. Lo sport che ho fatto da piccola mi aiuta molto, e oggi posso mantenermi in forma anche sgarrando...

Un sogno?

Fare la valletta a Sanremo, Carlo Conti, guardami, cosa mi manca?