Linkin Park: "In arrivo un evento speciale per commemorare Chester Bennington"

I Linkin Park, dopo il suicidio di Chester Bennington, hanno annunciato che è in preparazione uno speciale evento pubblico a Los Angeles per ricordare il loro compianto frontman. In attesa di ulteriori dettagli, la band ha ringraziato in una nota i fan "per lo straordinario amore" da loro dimostrato, che ha permesso agli attuali cinque membri del gruppo rock di "rinforzare l'anima in questo momento incredibilmente difficile".