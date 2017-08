Jay-Z rende omaggio a Chester Bennington sul palco del V Festival

Coi Linkin Park aveva collaborato nel 2004 per un Ep, "Collision course", con sei brani mashup fra le sue canzoni e quelle del gruppo. Sul palco del V Festival, l'altra sera, Jay-Z ha voluto rendere omaggio a Chester Bennington cantando, a chiusura della sua esibizione, un pezzo di quell'EP, "Numb/Encore", Grammy Award nel 2006, mix tra "Numb" dei Linkin Park e la sua "Encore", che il rapper non riproponeva dal vivo dal 2011.

Fuochi d'artificio, effetti speciali e tanti altri ospiti però hanno intrattenuto il pubblico sul palco nel weekend musicale del V Festival, che si svolge in Inghilterra sin dal 1996, proponendo contemporaneamente, in due luoghi diversi (Hyland Park, a Chelmsford, e Weston Park, nello Staffordshire, a poco più di 200 chilometri di distanza l'uno dall'altro) centinaia di artisti, in cartellone il sabato in una delle due location e la domenica nell'altra. Ad esibirsi anche Pink, il cui show è stato "disturbato" da una serie di imprevisti, da un piccolo incendio sul palco, alle parole di una canzone dimenticate dall'artista, fino alla contemporanea esibizione su un altro dei palchi allestiti a Hyland Park di un altro gruppo, che ha disturbato acusticamente l'esecuzione di Pink. E poi tra le centinaia di star anche Ellie Goulding, Craig David e Jason Derulo.