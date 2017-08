Chester Bennington, all'asta il kit consegnato agli invitati al suo funerale

2 agosto 2017 16:50 Chester Bennington, allʼasta il kit consegnato agli invitati al suo funerale Un utente ha offerto sul web il braccialetto, il badge e il libretto distribuiti agli ospiti della cerimonia funebre del cantante

Non ha mostrato alcun rispetto per la tragica morte di Chester Bennington l'utente che, su eBay, ha messo in vendita il kit consegnato ai partecipanti del funerale dell'artista. Si tratta di un bracciale, di un badge e del libretto della cerimonia ai quali avevano diritto solo gli ospiti della commemorazione, ossia pochi e selezionati invitati. Il primo ad accorgersi del fatto è stato Chris Kael, frontman della band Five Finger Death Punch e amico di Chester.

Il funerale per il cantante scomparso lo scorso 20 luglio si è svolto in forma strettamente privata non lontano dalla sua casa, in California, dove aveva posto fine alla sua vita impiccandosi. L'asta, ormai chiusa, ha raggiunto nella mattinata del 2 agosto una cifra di poco superiore ai 51mila dollari.

Chris Kael, accortosi dell'atto di 'sciacallaggio', ha immediatamente pubblicato sulla sua pagina Facebook uno screenshot dell'asta, con una descrizione molto esplicita: "Un. Fucking. Believable", ossia "Fottutam... incredibile". Non è al momento chiara l'identità del venditore, ma - dal momento che gli invitati al funerale erano solo familiari, parenti e amici - si pensa fosse tra gli ospiti della commemorazione.