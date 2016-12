Ligabue, ecco il primo antipasto del nuovo album: è uscita "G come Giungla"

Il mese di settembre si apre nel segno di Ligabue . E' in rotazione radiofonica e disponibile in digital download " G come Giungla ", il primo singolo tratto dal nuovo album " Made In Italy ", in uscita entro la fine dell'anno. Il brano è accompagnato anche da un video diretto da Valentina Be°, ed è caratterizzato da lettere dell'alfabeto che si sovrappongono a immagini molto diverse tra loro.

Come in un abbecedario, ogni lettera richiama una parola precisa e la rappresenta in modo inconsueto, creando un mosaico che rivela un ritratto collettivo della contemporaneità. "È una dichiarazione d'amore 'frustrato' verso il mio Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio – ha spiegato il cantante a proposito del nuovo disco di inediti –. Si tratta di un vero e proprio concept album (il mio primo) ma è comunque composto di canzoni. Canzoni che godono di una vita propria ma che in quel contesto, tutte insieme, raccontano la storia di un antieroe".



Nella due giorni del "Liga Rock Park", il mega concerto in programma al Parco di Monza sabato 24 e domenica 25 settembre, Ligabue presenterà live "G come giungla" e altri due brani del nuovo disco, che si ascolteranno, per la prima volta in assoluto.