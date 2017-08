Justin Bieber, proibiti i concerti in Cina: "Cattivo comportamento in passato"

Dopo i Placebo, cacciati a vita dalla Cina per un post sul Dalai Lama, adesso anche Justin Bieber non potrà esibirsi nel Paese. Pechino non ospiterà infatti la tappa del tour mondiale per il "cattivo comportamento" tenuto in passato dall'artista, malgrado la popstar sia molto amata dal pubblico. La decisione è stata presa nell'interesse "degli standard imposti, dell'ordine e della necessità di fare pulizia" sulle esibizioni artistiche.