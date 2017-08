Postano un'immagine del Dalai Lama, i Placebo interdetti a vita dalla Cina

Anche un semplice post su Instagram può far arrabbiare il governo cinese: lo sanno bene i Placebo , il duo di rock alternativo composto dall'eclettico Brian Molko e da Stefan Olsdal , che hanno rimediato un' interdizione a vita dalla Cina per aver pubblicato sul loro canale social la foto del Dalai Lama con una sua citazione.

Da sempre fortemente ostile all'indipendenza del Tibet e in tensione con il Dalai Lama, il ministero della Cultura cinese ha giudicato offensivo quanto pubblicato dalla band, che vede soprattutto nella figura di Molko un grande estimatore delle dottrine del buddismo e della figura dell'autorità tibetana. In seguito alla proibizione di mettere piede nel Paese dell'Estremo Oriente, i Placebo si sono scusati con i propri fan cinesi per non potersi più esibire al Summer Sonic Festival di Shanghai, in programma a fine agosto.