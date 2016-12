Placebo, un tour per i 20 anni di carriera: un concerto in Italia

I Placebo hanno annunciato un tour mondiale per celebrare i 20 anni di carriera. Battezzato "20 years" , prenderà il via in Danimarca il 13 ottobre e si chiuderà il 15 dicembre a Londra. Tra le date previste anche una italiana, il 15 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il frontman Brian Molko ha rivelato che la scaletta dei concerti avrà un occhio di riguardo ai pezzi della band più commerciali e di successo, come regalo ai fan.

La band di Brian Molko e Stefan Olsdal è rimasta orfana del batterista originario, Steve Forrest, che ha lasciato i Placebo lo scorso anno, sostituito da Matt Lunn dei Colour Of Fire. Sulla pagina Facebook del gruppo inglese, il leader ha svelato: "Diciamo che ci saranno canzoni in scaletta che avevo giurato di non suonare mai più. Credo che sia il momento che ci rendiamo conto in modo specifico di cosa i fan dei Placebo vogliano ascoltare davvero. Sono stati molto pazienti con noi visto che suoniamo raramente i nostri successi più commerciali. L'anniversario dei 20 anni ci sembra la cosa migliore da fare. È la nostra intenzione. Questo tour nasce per i fan ed è una possibilità per noi per rivisitare un po' del nostro materiale più vecchio".