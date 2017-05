Justin Bieber: la sua ex nuda sui social, lui fa richieste "pazzesche" per il suo tour in India

La sua ex, la splendida Sarah Ray si spoglia su Instagram, lui, Justin Bieber fa la star capricciosa e, non potendo più "godere" delle forme mozzafiato della bellissima modella australiana, se non sui social, si consola stilando una lista "pazzesca" di condizioni per il suo prossimo concerto a Mumbai in India. Da una Rolls-Royce, a una Jacuzzi, due hotel a disposizione, una massaggiatrice personale, 5 chef stellati, un tavolo da ping pong...

Un rider, come vengono chiamati i documenti con i desiderata delle star, da vero vipr capriccioso, come mostra un Twitter postato dal giornalista indiano Arjun S Ravi.



Justin Bieber sarà a Mumbai il 7 maggio e il concerto avrà luogo il 10 ma... solo a determinate condizioni. Nella lista delle richieste la popstar canadese di "Purpose" ha specificato che nell'hotel a cinque stelle in cui alloggerà, con tre piani prenotati e un ascensore riservato solo per Bieber, dovranno esserci letti king-size, un centro fitness aperto giorno e notte, un bagno a vapore e un esercito di chef, che dovrà rinominare i piatti con i titoli delle sue canzoni più famose.

Nella sua suite il cantante vuole dipinti Mughal, mobili antichi e biancheria firmata Kashmiri e poi garofani viola, il suo fiore preferito, un cesto con oli essenziali aromatici, gelsomino, bastoncini di incenso per canfora, balsami idratanti per le labbra e libri sullo yoga.



Una massaggiatrice esperta volerà da Kerala per lui, mentre per il dietro le quinte Bieber ha richiesto un tavolo da ping-pong, una playstation, un enorme divano, set da salotto, lavatrice, frigorifero, tappezzeria, armadio e un tavolo da massaggio oltre ad una Jacuzzi per potersi rilassare prima di salire sul palco.



In quanto agli spostamenti a disposizione dieci berline di lusso e due autobus Volvo mentre una Rolls-Royce è stata riservata esclusivamente per il cantante.