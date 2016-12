Justin Bieber "rifila" un pugno in faccia ad un fan e lo fa sanguinare

La scena, immortalata da Tmz, non gli fa certo onore e Justin Bieber stavolta dovrà inventarsi qualcosa di molto convincente per giustificare il suo gesto...impulsivo e anti-fan. Nel video si vede un giovane avvicinarsi all'auto in cui sta viaggiando il cantante. Attraverso il finestrino il ragazzo cerca di toccare Bieber il quale reagisce rifilandogli un pugno in faccia e facendolo sanguinare dalla bocca davanti ad un gruppetto di amici attoniti...

Il rapporto di Bieber con i fan del resto non sembra essere dei migliori già da tempo. Ad agosto il bad boy della musica pop ha chiuso il suo profilo Instagram dopo aver scatenato l'odio dei beliebers in seguito alla condivisione di una foto in compagnia di Sofia Richie e alla reazione social di Selena Gomez. Il mese scorso poi la pop star ha abbandonato il palco durante un concerto per la cattiva condotta dei suoi 'seguaci'. Stavolta il cantante canadese, 22 anni, in tour a Barcellona con il suo "Purpose', ha forse un po' esagerato.