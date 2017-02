Justin Bieber se l'è fatta addosso?

I pantaloni della tuta bagnati proprio tra le gambe ad altezza "compromettente", che non lascia spazio ad ambiguità. E' stato paparazzato così l'altro giorno per le vie di Acapulco Justin Bieber . Il bad boy della pop music se l'è fatta addosso? A prima vista si direbbe di sì. Ma Justin dimostra un lodevole sense of humor ripostando lo scatto del fotografo impietoso sui suoi social con tanto di spiegazione...

Via Twitter la popstar ha commentato lo scatto così: “Qualcuno mi ha regalato dei fiori mentre stavo guidando e, facendo una curva, l'acqua si è versata sulla mia zona 'pacco'", ha scritto e ha aggiunto: "Non mi importa però... Se vi ha fatto ridere, bello!" Sotto la foto inoltre Bieber è stato anche più ironico commentando: "Non sei cool se non te la fai addosso...". Insomma un ragazzo co un vero senso dell'umorismo!