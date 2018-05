Josh Brolin, il cattivo di "Deadpool 2" posa nudo con... il pesce

L'attore americano Josh Brolin , che interpreta il ruolo di Cable in " Deadpool 2 ", è apparso nudo sul suo profilo Instagram, coperto solo da un grosso pesce . Lo scatto per il quale si è prestata la star del cinema, sostiene la campagna " Fishlove ", un'iniziativa nata per sensibilizzare sulle pratiche di pesca non sostenibili che stanno distruggendo l'ecosistema marino della Terra.

Il movimento è stato creato nel 2009 da Nicholas Röhl, co-proprietario di "Moshimo", un celebre ristorante giapponese con sede a Brighton e dall'attrice Greta Scacchi.



Da allora, le immagini di "Fishlove" sono riuscite a portare più volte il tema della pesca non sostenibile sulle copertine e sulle pagine dei media. Dal 2011 ad oggi hanno posato nudi con un pesce numerosi personaggi famosi: fra gli altri Ben Kingsley, Gillian Anderson, Judy Dench, Helena Bonham Carter, Mark Rylance, Imelda Staunton, Michael Gambon, Emma Thompson. Fra i testimonial della campagna ci sono anche due italiani, il velista Giovanni Soldini e la conduttrice Paola Maugeri.



La foto postata da Brolin, che abbraccia un pesce wahoo, ha ottenuto 102mila like. E intanto "Deadpool 2", con l'attore che vanta una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per "Milk" (2008) tra i protagonisti, ha subito ottenuto i favori del botteghino nel suo primo giorno di programmazione in Italia, incassando quasi 626mila euro.