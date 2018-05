"Deadpool 2", torna il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds

Protagonisti di questo secondo film della saga, oltre a Reynolds, sono Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Morena Baccarin e Zazie Beetz. "Ho avuto l’onore e il privilegio di contribuire alla creazione di universi incredibili, ma c'è qualcosa di unico nel mondo di Deadpool - ha detto il regista -, perché rivista il concetto di action-comedy. Il primo film presentava un mondo talmente vasto che ci ha fornito la possibilità di spaziare con la fantasia, anche se abbiamo voluto restare fedeli alle sue caratteristiche originali".



Ryan Reynolds non è solo la star protagonista "Deadpool 2", ma ha anche collaborato alla scrittura e alla produzione del film. "Ryan ha uno straordinario talento comico -, ha sottolineato Leitch - e Deadpool è la vetrina ideale per mettere in mostra le sue qualità. Ha preso questo personaggio dei fumetti e lo ha personalizzato, stabilendo una forte sinergia con lui. In fondo Ryan gli assomiglia nel modo in cui parla e in cui vede il mondo: simpatico e irriverente ma anche sensibile e compassionevole".



Deadpool è uscito a febbraio 2016 registrando uno dei migliori incassi di tutti i tempi con oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Deadpool è stato il primo film live-action di supereroi ad aver ricevuto una nomination ai Golden Globe come Miglior Film di genere comico o musical, e Ryan Reynolds è stato nominato come Migliore Attore.