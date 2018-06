Jay-Z e Beyoncé sono "The Carters": album "di famiglia" a sorpresa

" Everything Is Love ", tutto è amore. Si intitola così l'album che Jay-Z e Beyoncé hanno pubblicato a sorpresa in esclusiva per la piattaforma Tidal di Jay-Z. Per l'occasione i due si presentano come The Carters, a sottolineare il carattere familistico del lavoro che, composto in contemporanea con la lavorazione degli ultimi lavori di Beyoncé ("Lemonade") e del marito ("4:44"), testimonia la ritrovata armonia tra i due.

Se in "Lemonade" infatti Queen Bey denunciava i tradimenti del marito, e in "4:44" lui faceva pubblica ammenda, qui a trionfare, come da titolo, è l'amore. Che l'album fosse in cantiere era già stato annunciato dal rapper-re Mida dell'hip hop, che aveva spiegato come con i due lavori precedenti la coppia avesse "usato l'arte come terapia e quindi abbiamo ricominciato a scrivere insieme".



E "Everything Is Love" sembra proprio essere un'ispirata sintesi di quei due: alla produzione i due sono affiancati da Pharrell e Cool & Dre, per un disco con tanto soul, con testi che parlano sì di amore e famiglia ma anche dello status dei due. con Beyoncé che canta "Il mio successo non può essere quantificato" e cose come "se me ne fosse fregato qualcosa del numero degli streaming avrei messo 'Lemonade' su Spotify", che sembrerebbe una risposta alle polemiche di qualche settimana fa sui numeri gonfiati degli streaming su Tidal



Per i non iscritti a Tidal si tratterà di pazientare ancora un po' e intanto consolarsi con il video di "Apeshit", girato al museo del Louvre. Insomma, amore, famiglia e cultura, esattamente come i temi del mastondontico "On The Run II", il tour che i due stanno portando in giro per il mondo e che arriverà anche in Italia il 6 luglio, a San Siro, e l'8, all'Olimpico di Roma.