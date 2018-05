Janelle Monae ecco "Dirty Computer": assalto alle classifiche nel nome del "Pussy Power"

Ma non si pensi che dietro i "Vagina Pants" ci sia una strategia di marketing. Piuttosto una forte presa di posizione per i diritti delle donne. "Ci sono alcune donne nel video che non indossano i pantaloni - ha spiegato la Monae -. Perché io non credo che sia necessario avere una vagina per essere una donna. Io ne ho una e ne vado orgogliosa, ma ci sono moltissime politiche e forme di controllo che la gente cerca di mettere in atto sulle nostre vagine. E quando pensi alle mutilazioni genitali femminili e ai problemi di tutte queste donne, volevo essere sicura che stessimo affrontando quei problemi ma anche celebrandoci a vicenda".



Ma "Dirty Computer" non è solo "Pussy Power". E' il lavoro che, dopo l'affermazione come artista e alcune collaborazioni importanti, potrebbe permettere a Janelle di entrare nell'olimpo delle popstar. L'album, una settimana dopo la sua uscita, veleggia nella top 3 della classifica Usa, e prima di "Pynk" sono stati "Django Jane", "I Like That" e "Make Me Feel" a spianare la strada.



Il disco è un mix di funky che richiama l'ultimo Prince (punto di riferimento assoluto di Janelle, al punto che qualcuno ha visto nel titolo dell'album un omaggio a due brani del principe di Minneapolis, "Dirty Mind" e "Computer Blue") e r'n'b, dal più classico a quello più ricercato e alternativo. "Make Me Feel" omaggia apertamente il sound della rivoluzione dance anni 80, tra ritornelli pop e voci elettriche mentre in "Django Jane" Janelle mostra anche un'attitudine fuori dal comune cone le rime rap. Tra le firme importanti che hanno contribuito a costruire "Dirty Computer" ci sono Stevie Wonder, Grimes, Zoe Kratvitz, Brian Wilson e Pharrell Williams.