Il Volo, un selfie con Lady Gaga per festeggiare il numero uno in classifica

Archiviate le polemiche scoppiate nelle scorse settimane, Il Volo si gode il momento d'oro. Il nuovo album "L'amore si muove" è subito schizzato al primo posto in classifica così come la versione internazionale, "Grande Amore", è al numero 1 della "Billboard - classica" negli Usa. E per festeggiare, in occasione del Columbus Day a New York, il terzetto si è concesso un bel selfie con Lady Gaga.