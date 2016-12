Il Volo, alla conquista del successo internazionale nel nome dell'amore

"L'amore si muove" è stato prodotto da Celso Valli e Michele Torpedine, che vanta anche i produttori internazionali Emilio Estefan e Cheche Alara (vincitore del Grammy Awards con Shakira per il brano "Whenever, Wherever"), include 13 brani. Brani potenti, che mettono in luce le straordinarie doti vocali di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ma anche pezzi più introspettivi e delicati, che ne valorizzano le grandi capacità interpretative e la notevole versatilità. Tutti con un denominatore comune: l'amore.



Il progetto include brani inediti come "Aspetterò", "Tornerà l'amore", "Per te ci sarò" e "Il tuo sguardo manca", rivisitazioni come "L'amore si muove" e "Ricordami", canzoni d'amore che fanno parte della storia della musica italiana, cui Il Volo ha donato una nuova veste e interpretazione come "Io che non vivo (senza te)", "La vita" o "Quando l'amore diventa poesia". Senza contare poi capolavori che non hanno bisogno di presentazioni, come "Nel blu dipinto di blu (Volare)" o “Beautiful that way (La vita è bella)”. E non mancano pezzi internazionali impreziositi dalle tre straordinarie voci de Il Volo, come "The best day of my life" o le dolci note di "Eternally", che accompagna l'ascoltatore in un'atmosfera magica.



Ad inaugurare il disco la title track "L'amore si muove”, singolo attualmente in radio, scritto da Luca Chiaravalli e Francesco Renga, che l'ha riadattata creandone una versione esclusiva per il trio.



Intanto i tre si godono il bagno di folla che li ha accompagnati questa estate. Da Sanremo a questo nuovo album la loro è stata una marcia trionfale. "Il successo del nostro tour è la risposta a chi dopo la vittoria a Sanremo diceva che non saremmo andati da nessuna parte. La musica della tradizione italiana non morirà mai" dicono Ignazio, Piero e Gianluca. Al concerto-evento dell'Arena hanno partecipato come ospiti Francesco Renga, Francesco De Gregori, Lorenzo Fragola e Giancarlo Giannini. La ciliegina sulla torta di un anno memorabile. "Il cd è la nostra carta d'identità, ma dal vivo ci divertiamo a mostrare le nostre caratteristiche, la nostra versabilità. Piero ama la lirica, Ignazio il pop americano, Gianluca Elvis e Frank Sinatra. Ma poi quando siamo insieme nascono canzoni come Grande Amore, che - siamo quasi certi - è destinata a rimanere un'evergreen, come Volare o Con te Partirò".