Il Volo, il direttore dell'hotel smentisce: "Non c'è stata nessuna devastazione"

Nessuna devastazione e nessun imbrattamento di una camera. L'episodio che ha visto al centro i tre ragazzi de Il Volo si è decisamente ridimensionato. Nel corso del programma " Pomeriggio 5 ", il direttore dell'Hotel Du Lac di Locarno ha ridotto il tutto a un paio di letti sfatti per rifare i bagagli e qualche depliant caduto dalla scrivania di una delle stanze occupate dai tre artisti, spiegando di non sapere chi abbia diffuso le false notizie.

In un confronto telefonico con l'Ufficio stampa del gruppo, l'albergatore ha smentito categoricamente le infamanti e infondate accuse mosse nei confronti dei tre artisti. Nel corso del collegamento televisivo da Locarno condotto da Barbara D'Urso il Direttore ha dichiarato di non essere a conoscenza di chi possa avere diffuso la falsa notizia e che l'episodio a lui riportato dal personale delle pulizie, non verificato da lui personalmente né tantomeno dal giornalista che ha diffuso la notizia, né documentato è stato ridimensionato a un paio di letti sfatti per rifare i bagagli e qualche depliant caduto dalla scrivania di una delle stanze occupate dai tre artisti.



Anche quanto riferito sulle stanze delle due signore al seguito degli artisti, la loro tour manager e personal assistant che li segue da sei anni fin dai loro inizi in tutto il mondo e la responsabile publicity per la Germania, è totalmente privo di fondamento e frutto di ricostruzioni fantasiose del personale.